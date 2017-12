Pefelista deve presidir Assembléia do Paraná O deputado Nelson Justus (PFL) deve ser o novo presidente da Assembléia Legislativa do Paraná, em substituição a Hermas Brandão (PSDB), que está se despedindo da Casa. Para a eleição, que se dará em 1º. de fevereiro, deve ser apresentada apenas uma chapa, que terá como primeiro secretário o deputado Alexandre Curi (PMDB) e como segundo secretário a deputada Luciana Rafagnin (PT). A bancada petista declarou nesta sexta-feira o apoio ao pefelista, alegando que ele é "aberto ao consenso, ao debate respeitoso e, por isso, unifica os deputados". Apesar de o PFL não fazer parte da base aliada do governador Roberto Requião (PMDB), a escolha tem o apoio dele. Por isso, o deputado Nereu Moura (PMDB), que também pleiteava a indicação para o cargo, desistiu. "Abro mão em favor de um projeto de governo", alegou.