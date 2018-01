Peemedebistas negociam com rival de Haddad em SP Apesar de ter marcado a data de 15 de agosto para filiação no PSB, a senadora paulista Marta Suplicy (sem partido), afirmou ontem ter conversado com o vice-presidente Michel Temer sobre o cenário eleitoral de 2016. O movimento dificultaria o plano petista de sucessão municipal em São Paulo, uma vez que o PT trabalha com a possibilidade de levar adiante a aliança com o secretário municipal Gabriel Chalita (PMDB), da administração de Fernando Haddad (PT). "Estou conversando com o PSB, com o PMDB e não tenho decisão formada, apesar das conversas com o PSB estarem bastante avançadas", disse Marta. Temer limitou-se a dizer que a relação é "só amizade". / RAFAEL MORAES MOURA