Peemedebistas criticam PT em evento com vice Em evento com a presença do vice-presidente Michel Temer em Manaus ontem, o deputado federal Marcos Rotta (PMDB-AM), que é cotado para ser candidato a prefeito da capital amazonense disse que a sigla tem sido excluída da articulação política. "Nosso partido não esqueceu que é governo. Quem esqueceu disso e nos excluiu foi o PT", declarou.