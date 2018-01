Peemedebistas contestam troca de horário na TV com PSDB Defensores da candidatura própria do PMDB à Presidência pretendem barrar a decisão do presidente do partido, deputado Michel Temer (SP), de trocar com o PSDB o calendário do horário eleitoral gratuito. Temer não consultou o partido para tomar tal decisão. Os programas do PMDB iriam ao ar no início de março e os do PSDB, só em maio. Feito o acordo, o candidato do PSDB, ministro da Saúde, José Serra, teria espaço na TV quase dois meses antes do data garantida aos tucanos. Uma consulta formal assinada pelos presidentes dos dois partidos - Temer e José Aníbal - está no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e deve ser respondida no início desta semana. Pré-candidato à presidência, o senador Pedro Simon (RS) decidiu mobilizar deputados peemedebistas para questionar no diretório nacional a decisão de Temer. O líder do PMDB na Câmara Geddel Vieira Lima (BA), que é favorável ao acordo, confirma que não houve consulta prévia à executiva ou ao diretório do partido. Serra, que passou o sábado em casa hoje, em São Paulo, se recuperando de uma pequena cirurgia feita na noite de quinta-feira - um quisto da cabeça -, queria aproveitar o fim de semana para encaminhar contatos com o publicitário Nizan Guanaes, hoje responsável pelos programas de TV da governadora do Maranhão e pré-candidata do PFL, Roseana Sarney. Nizan tem contrato com o PFL até o fim de janeiro, quando termina de gravar a série de Roseana. Serra gostaria de contratar Nizan e Nelson Biondi para a sua campanha. A pressa do ministro em definir o nome do marqueteiro se explica pela tentativa de troca com o PMDB do calendário das inserções partidárias na mídia eletrônica. Nesta quinta ou sexta-feira, Serra deverá reunir, pela primeira vez, o conselho político da campanha. Aliados do ministro estão preocupados em organizar a estrutura do comitê eleitoral e a agenda do candidato. "Não é hora de salamaleque. Não podemos perder tempo com bobagens", diz um importante tucano. Assessores do ministro acham que seria perda de tempo, por exemplo, um encontro entre Serra e Roseana, combinado em telefonema dado por ela na quarta-feira. Os dois conversariam em Brasília na próxima semana. Para assessores de Serra e de Roseana, uma conversa entre os dois nada renderia além dos frutos colhidos após o telefonema da governadora. O pacto de não-agressão - para que num eventual segundo turno o perdedor possa apoiar o vencedor - já foi proposto, com o endosso do presidente Fernando Henrique Cardoso. Na dupla agenda de ministro e candidato, está prevista, para segunda e terça-feira, maratona por seis cidades de Pernambuco e Alagoas, incluindo as capitais Recife e Maceió. No Recife, para onde segue domingo à noite, terá a companhia de Fernando Henrique e do governador Jarbas Vasconcelos, do PMDB. De lá, segue para Passira (PE), onde lança ações de saneamento. Na terça-feira, visita Alagoas - Maceió, Boca da Mata, Santana do Ipanema e Porto Real do Colégio. Na quarta-feira, vai a Sinop, Mato Grosso, onde será recebido pelo governador Dante de Oliveira (PSDB).