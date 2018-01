Peemedebistas articulam derrubar veto de Dilma no IR

BRASÍLIA - Os presidentes do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), e da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), encamparam ontem proposta para acelerar as votações dos vetos presidenciais no Congresso por meio eletrônico. E entre os primeiros vetos que podem ser votados já usando esse modelo, mais ágil, está o feito pela presidente Dilma Rousseff na medida provisória que estabeleceu a correção de 6,5% na tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física.

Na justificativa do veto, o governo alegou que o reajuste aprovado pelos congressistas na tabela "levaria à renúncia fiscal na ordem de R$ 7 bilhões, sem vir acompanhada da devida estimativa do impacto orçamentário-financeiro, violando o disposto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal".

Após o veto, integrantes da equipe econômica do governo ficaram de editar uma nova medida provisória sobre o tema, mas até o momento a nova proposta não foi encaminhada para discussão dos parlamentares.

