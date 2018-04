Peemedebista ganha de prefeito do PPS

O candidato do PMDB, Luiz Tadeu Leite, foi eleito ontem em Montes Claros (MG), derrotando o atual prefeito e candidato à reeleição, Athos Avelino (PPS). O peemedebista conquistou nas urnas 52,56% dos votos válidos. Seu adversário foi o atual prefeito da cidade, que ficou com 47,44% das preferências. Com a vitória de Tadeu Leite, o PMDB retomou o poder na mais importante cidade da região norte de Minas. Como os dois candidatos integram partidos da base de sustentação do governo Aécio Neves (PSDB), o governador tucano ficou neutro na disputa.