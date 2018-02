Peemedebista aceita 3 sugestões de colegas Sob a pressão de 20 senadores, que protocolaram ontem documento na Mesa Diretora dando ultimato para que promova mudanças moralizadoras no Senado, o presidente José Sarney (PMDB-AP) disse ontem concordar com três das oito reivindicações. São elas a redução de pessoal e a suspensão de novas contratações, a realização de reunião mensal ordinária do plenário para decidir a pauta de votações e ratificar atos administrativos e a contratação de auditoria externa para todos os contratos firmados pelo Senado. Áudio: Sarney fala sobre as mudanças moralizadoras na Casa Sarney não disse, porém, uma palavra sobre a principal reivindicação do documento: a demissão do diretor-geral do Senado, Alexandre Gazineo, e a indicação de um substituto, que seria referendado pelo voto dos senadores em plenário. Nenhuma das oito sugestões apresentadas pelos senadores trata dos atos secretos da Casa, revelados pelo Estado. O documento protocolado também não cobra o resultado dos inquéritos abertos para investigar a participação de ex-diretores em irregularidades. Sarney fez questão, no entanto, de responder às cobranças feitas sobre o assunto, do plenário do Senado, pelo líder do PSDB, Arthur Virgílio Neto (AM). "Os inquéritos serão concluídos e os culpados punidos severamente", garantiu. APOIO O teor do documento apresentado é apoiado por senadores de cinco partidos. São sete do PT, sete do PSDB, três do PMDB, dois do PDT e um do PSB. Ou seja, metade da bancada petista no Senado assinou o documento, apesar de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ter defendido Sarney. "Sabemos da importância do PMDB para a governabilidade. Mas o PT vai cobrar providências e pedir a anulação dos atos ilegais", afirmou o senador João Pedro (PT-AM). Uma das reivindicações do texto protocolado na Mesa é que o novo diretor-geral tenha mandato de dois anos e o seu nome seja referendado pelo voto dos senadores, além da promoção de uma ampla reforma administrativa na Casa. CASSAÇÃO O PSOL ameaçou ontem apresentar representação pedindo a cassação do mandato do presidente do Senado, reforçando a pressão de um grupo de senadores que anteontem era composto por oito integrantes, mas ontem ganhou a adesão de mais 12. Eles pedem que Sarney demita, em uma semana, Gazineo e todos os demais diretores.