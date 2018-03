Pedro Serafim é eleito prefeito de Campinas Após as cassações do prefeito e do vice-prefeito, a Câmara Municipal de Campinas escolheu nesta terça-feira, em eleição indireta, o novo prefeito da cidade para um mandato-tampão de oito meses. Em votação aberta, 22 dos 33 vereadores elegeram Pedro Serafim Júnior (PDT) para comandar o Executivo até dezembro de 2012.