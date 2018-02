Pedro Henry recorre ao TSE para tentar evitar cassação O deputado federal Pedro Henry Neto (PP-MT), um dos acusados de envolvimento no mensalão, recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra a cassação do seu mandato. O parlamentar foi denunciado e condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso (TRE/MT) por abuso de poder econômico, corrupção, fraude e compra de voto mediante a entrega de cobertores, propaganda irregular e uso da máquina administrativa. No recurso ordinário apresentado ao TSE, o parlamentar nega as acusações e sustenta que não há provas de sua participação ou de seu consentimento nos fatos denunciados pelo Ministério Público Eleitoral (MPE). Segundo os advogados do deputado, a decisão da corte regional foi baseada em suposições e estaria relacionada a denúncias contra a candidata Chica Nunes (PSDB) que, embora integrante de uma coligação adversária, apoiava sua candidatura. Os advogados do deputado alegam que os fatos tipificados como crime eleitoral não tiveram sequer impacto sobre o pleito, pois, na região onde teriam ocorrido, Henry foi o 14º colocado e obteve 57 votos. A defesa de Pedro Henry pede ao TSE que considere nulo o julgamento da ação. Isso porque, alega, teria havido cerceamento ao direito de defesa, violação ao regimento interno do TRE e inexistência de provas.