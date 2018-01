Pedro Corrêa se entrega à PF

Brasília - O ex-deputado Pedro Corrêa se entregou há na tarde desta quinta-feira, 5, à Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Ex-deputado foi condenado a 7 anos e 2 meses por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Corrêa é um dos quatro condenados no processo do mensalão que teve a prisão determinada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na tarde desta quinta. O ex-vice-presidente do Banco Rural Vinicius Samarane também deve se entregar à Polícia Federal em Brasília, e o ex-deputado Bispo Rodrigues, à PF no Rio de Janeiro.

Além deles, o deputado Valdemar Costa Neto também teve a prisão determinada pelo STF nesta quinta pelas condenações no processo do mensalão. Pouco depois da expedição dos mandados de prisão, Costa Neto anunciou, por meio de carta enviada à Câmara dos Deputados, a sua renúncia ao mandato parlamentar.