Pedro Corrêa espera ordem de prisão em Brasília Condenado no processo do mensalão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, o ex-presidente do PP, Pedro Corrêa, 66 anos, se encontra em Brasília, à espera da expedição da decretação da sua prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Assim que a ordem for expedida, ele se apresentará à Polícia Federal.