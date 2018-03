Pedro Brito fica até final do mandato de Lula O ministro da Secretaria Especial de Portos, Pedro Brito, continuará no cargo até o final do governo. Após encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta tarde, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), Brito disse que a decisão de ficar no cargo estava em amadurecimento e foi tomada em definitivo junto com o presidente.