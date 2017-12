Pedro Brito comandará nova Secretaria de Portos O ex-ministro da Integração Nacional Pedro Brito vai assumir a Secretaria de Portos, criada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para contemplar o PSB, segundo uma fonte do partido. Brito é ligado ao deputado Ciro Gomes e foi convidado na sexta-feira, 16, por Lula, mas o anúncio oficial ainda não foi feito pelo Planalto. O PSB desejava administrar na nova secretaria portos e aeroportos, mas o presidente não aceitou a proposta. A nova secretaria também não ficará vinculada ao Ministério do Turismo, que será comandado pela ex-prefeita Marta Suplicy, como queriam os petistas. A idéia é mantê-la sob a alçada da própria Presidência da República. A criação da secretaria foi uma forma de compensar o PSB pela perda do Ministério da Integração Nacional, que foi para Geddel Vieira Lima (PMDB). O PSB controla também a pasta de Ciência e Tecnologia. Divisão Na sexta-feira, o líder do PR na Câmara, deputado Luciano Castro, afirmou que o partido poderá abdicar de participar do governo Lula caso o Ministério dos Transportes seja desmembrado com a eventual criação de uma Secretaria dos Portos. "Fica claro que, se (o governo) mantiver esse tipo de entendimento (criar a Secretaria), realmente, para nós é melhor não participar da administração", declarou Castro. Castro comentou que, quando o presidente Lula ofereceu o Ministério dos Transportes ao PR, ninguém jamais mencionou que uma parte do ministério seria retirada. Ele afirmou que a idéia de divisão é equivocada, "tecnicamente e politicamente", porque o sistema de transportes no País é interligado. "As ferrovias terminam nos portos. Não entendemos como a questão dos portos poderia ser tratada separadamente do Ministério dos Transportes", argumentou. (Com Denise Madueño) Este texto foi ampliado às 14h06.