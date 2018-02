Pedidos de vista podem adiar votação do Código Florestal Os pedidos de vista de parlamentares da bancada ruralista e os questionamentos do Partido Verde sobre o não acolhimento de emendas dos ambientalistas devem adiar para agosto a votação, em comissão especial, do relatório que trata da Medida Provisória do Código Florestal. O recesso parlamentar começará na quarta-feira.