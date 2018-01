Pedido de vista adia votação da cassação de Donadon Um pedido de vista do deputado Wladimir Costa (PMDB-PA) acabou adiando a votação do relatório que pedia a cassação do deputado Natan Donadon (sem partido-RO) pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara. O texto só será apreciado pela comissão na próxima quarta-feira, 21. O deputado alegou que estava há 90 dias de licença, devido a uma cirurgia na coluna e que gostaria de avaliar o caso.