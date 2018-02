Pedido de vista adia para terça votação da Petro-Sal Por um pedido de vista coletivo, foi adiada para a próxima terça-feira a votação na comissão especial do projeto de lei que cria a nova empresa estatal que irá administrar a produção do petróleo na camada do pré-sal, a Petro-Sal. A sessão da próxima terça-feira foi marcada para as 14h30.