Pedido de vista adia decisão do STF sobre financiamento

Por enquanto, 6 dos 11 ministros do STF votaram pelo fim do financiamento das campanhas por pessoas jurídicas. Até agora, apenas o ministro Teori Zavascki votou pela manutenção do sistema como está, permitindo a doação pelas empresas. O assunto é discutido pelo Supremo porque a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) questionou essa modalidade de financiamento. Para a entidade, as doações por empresas devem ser declaradas inconstitucionais.