Pedido de quebra de sigilo atingiu também o STF O pedido de quebra de sigilo de telefones celulares feito pela promotora pública do Distrito Federal Márcia Milhomens Sirotheau Corrêa à Justiça atingiu, além do Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal Federal e o Congresso, segundo reportagem da Folha de S. Paulo publicada nesta quinta-feira. Segundo a notícia, as antenas localizadas no alvo do Ministério Público cobrem toda a área da Praça dos Três Poderes.