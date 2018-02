Pedido de informações sobre viagem tem 18 questões O líder do PSDB na Câmara, deputado José Aníbal (SP), apresentou formalmente um pedido de informações à ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, sobre a viagem de três dias feita na semana passada para visitar as obras de transposição do Rio São Francisco com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A caravana de Lula com Dilma, pré-candidata à Presidência da República, passou por Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e Paraíba. No pedido, os tucanos pedem respostas a 18 questões.