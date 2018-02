Pedido de criação de CPMI será lido na próxima semana

Ontem, ao ser questionado sobre o pedido de parlamentares para a instalação da CPMI, Sarney disse que não poderia abrir sessão do Congresso apenas para ler o requerimento e só convocaria a sessão quando os líderes partidários se reunissem para discutir uma pauta conjunta. No entanto, mudou de ideia. A data da sessão conjunta, do Senado e Câmara, foi comunicada nesta tarde pela sua assessoria.

Perseguição

O líder do DEM na Câmara, deputado Ronaldo Caiado (GO), informou que, "somente no último minuto da última hora", é que será protocolado o requerimento de criação da CPMI. O objetivo da estratégia, segundo ele, é evitar que "os colegas sejam perseguidos e ameaçados pelo MST".

Caiado comparou o movimento ao grupo criminoso Primeiro Comando da Capital (PCC) e disse que ambos forçam as pessoas a seguir a sua vontade. No caso dos parlamentares, explicou que muitos que assinaram o pedido de instalação da CPMI moram em fazendas e têm medo que o MST possa atentar contra seus familiares.