Pedido de Cerveró sobre medidas cautelares é negado por Teori Zavascki O ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal (STF), negou pedido do ex-diretor da Petrobras Nestor Cerveró de substituir prisão preventiva por medidas cautelares. A defesa de Cerveró pedia a Zavascki a extensão do benefício concedido ao dono da UTC, Ricardo Pessoa, no fim de abril e a outros oito empreiteiros.