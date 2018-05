Pedido adia votação de reajuste de servidores do Senado O plano de cargos e salários dos servidores do Senado só não foi aprovado hoje pela Mesa Diretora da Casa por conta do pedido de adiamento feito pela senadora Serys Slhessarenko (PT-MS). Os integrantes da Mesa se reuniram para discutir o tema sem sequer terem em mãos o projeto, conforme confirmou a própria integrante da Mesa, a senadora Patrícia Saboya (PDT-CE), quarta secretária da Casa.