Pedida impugnação da filiação de Paes Aliados do ex-governador Anthony Garotinho formalizaram ontem pedido de impugnação da filiação do ex-secretário-geral do PSDB Eduardo Paes ao PMDB do Rio. Paes trocou o PSDB pelo PMDB a pedido do governador Sérgio Cabral, que cogita lançá-lo candidato à Prefeitura do Rio por seu partido. A cerimônia de filiação, anteontem, foi marcada pelo tumulto provocado por militantes ligados a Garotinho. O argumento do pedido é o de que Paes entrou no PMDB com a intenção de ser candidato, o que contraria acordo entre Garotinho e o DEM.