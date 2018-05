Pedida convocação de Protógenes e de agente da Abin O deputado Raul Jungmann (PPS-PE) apresentou hoje dois requerimentos à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Grampo em que pede a convocação do delegado da Polícia Federal (PF) Protógenes Queiroz e do ex-agente do extinto Serviço Nacional de Informações (SNI) Francisco Ambrósio do Nascimento. O servidor teria participado, a pedido de Protógenes, irregularmente das investigações da Operação Satiagraha, que prendeu, entre outros, o banqueiro Daniel Dantas, o investidor Naji Nahas e o ex-prefeito de São Paulo Celso Pitta. Reportagem publicada na edição desta semana na revista IstoÉ identifica Nascimento, da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), como o espião que coordenou na PF uma equipe que fez a escuta de 18 senadores, 26 deputados, de ministros do Judiciário, da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, e do secretário-geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Conforme a reportagem, ele foi uma espécie de braço direito do delegado Protógenes na Satiagraha.