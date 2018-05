Pedida cassação de candidato em Mariana O Ministério Público Eleitoral entrou com pedido de cassação, por suspeita de compra de apoio eleitoral, do candidato a prefeito de Mariana (MG) Roque José de Oliveira Camello (PSDB) e do vice José Antunes Vieira (PR). Camello é o atual vice, apoiado pelo prefeito Celso Cota (PMDB). O candidato a vereador Dan Mol Peixoto (PSC) mandou ao Ministério Público CD com conversas gravadas entre ele e um empresário, nas quais simularia receber R$ 5 mil, de um total de R$ 15 mil, para apoiar Camello. A assessoria de Camello negou que o candidato e seu vice tenham oferecido dinheiro em troca de apoio.