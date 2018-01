Peço a meus adversários que aprendam a perder, diz Lula Em um duro discurso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, que seus adversários devem aprender a ser derrotados. A uma platéia de mais de 500 pessoas, a maioria ex-moradores de palafitas na periferia de Manaus, onde inaugurou um programa de urbanização, o presidente lembrou que perdeu três eleições e aceitou as derrotas. "A única coisa que eu peço é que meus adversários sejam tão democráticos quanto eu e aprendam a perder, aprendam a ser derrotados e aprendam que um metalúrgico, que tem o 4º ano primário e um curso do Senai, é capaz de fazer muito mais do que eles neste País", afirmou. Falando de improviso por cerca de dez minutos, Lula reclamou das insinuações de que, se reeleito, terá problemas políticos ou jurídicos para completar um segundo mandato. "Vocês nunca vão me ver nervoso", afirmou. "O juiz que só aparece na TV xingando não será a Suprema Corte, a Presidência da República ou a Câmara dos Deputados; o juiz será o povo brasileiro, o povo do Amazonas e de Manaus." Lula retomou o velho discurso de que não se formou no ensino tradicional. "Espero que eles aprendam que a sabedoria do ser humano não está na quantidade de anos que ele esteve na escola, mas na capacidade do sentimento, de sua consciência e de seu coração", afirmou. Sob gritos entusiasmados de uma platéia que cantava "olê, olê, olê, olá - Lulá, Lulá", o presidente disse que seus adversários não têm o hábito de ter como Presidente da República alguém que goste de pobre e não discrimina ninguém. "Olho mais para a parte mais pobre da população, pois a parte mais rica já aprendeu a se virar", afirmou. Ele disse, também, que seus adversários - numa referência indireta ao tucano Geraldo Alckmin - o agridem na televisão. Durante a solenidade em que anunciou a liberação de R$ 47 milhões para o programa de urbanização de áreas pobres na periferia de Manaus, o presidente recebeu diversos bilhetes com pedidos de emprego e moradia. No discurso, ele chegou a comentar esses pedidos e ressaltou que a empatia com a classe mais pobre é que leva os adversários a agredi-lo na TV. Antes de o presidente discursar, o governador do Amazonas, Eduardo Braga (PMDB), fez um discurso de apoio explícito à reeleição do presidente, ressaltando o apoio de Lula à Zona Franca de Manaus e a obras no Estado.