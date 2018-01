Peças de carro são de modelo usado por desaparecidos

As peças foram enviadas para a Volkswagen no fim de semana para confirmar se elas são do Gol preto do representante comercial Luciano Ferreira Freire, que deu carona ao professor Stef Pinheiro de Souza e ao técnico Aldeney Ribeiro Salvador. A PF também afirmou que uma caixa de remédios, que poderia ser de uma das vítimas, foi encontrada no local.

De acordo com o delegado Alexandre Alves, que comanda as buscas, as peças tinham numeração que permitirão à montadora rastrear o carro. As informações que Alves aguardava ainda para esta segunda-feira, 6, poderiam confirmar se as peças eram mesmo do Gol preto ocupado pelo grupo, que desapareceu quando trafegava entre os quilômetros 85 e 150 da Rodovia Transamazônica (BR-230) dentro da área indígena.

Um policial militar, testemunha do caso, que também viajava pela estrada, disse ter visto quando índios arrastavam um carro preto para dentro da mata daquela região no mesmo dia. O comandante militar da Amazônia, general de Exército Eduardo Dias da Costa Villas Boas, deveria se reunir nesta segunda-feira com os comandantes da força-tarefa que procura os desaparecidos. Villas Boas seguiu à tarde até a terra indígena para um encontro com os líderes dos índios.