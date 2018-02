Peça encontrada no mar não é do Airbus, diz Aeronáutica

O Comando da Aeronáutica informou, na noite desta quinta-feira, que a única peça resgatada do mar pelas equipes de buscas até o momento não pertence ao Airbus da Air France que desapareceu no Oceano Atlântico no último domingo.

De acordo com a Aeronáutica, um helicóptero da fragata Constituição, que participa das operações de buscas, retirou do mar, nesta quinta-feira, uma peça de madeira com cerca de 1,2 m. Análises posteriores, no entanto, demonstraram que a peça não fazia parte da estrutura da aeronave.

"Qualquer objeto que nós encontrarmos, nós vamos fazer o recolhimento, depois fazer a análise e descartar aqueles que não façam parte da aeronave", disse o brigadeiro Ramon Cardoso, diretor do departamento de Controle do Espaço Aéreo da Aeronáutica.

Cardoso também afirmou que a mancha de óleo encontrada próxima à peça não pertence ao avião. A Força Aérea ressaltou, por meio de comunicado, que ele não se referia à grande mancha de óleo avistada pelas equipes de buscas na última quarta-feira.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o brigadeiro Cardoso, nenhum outro material encontrado no mar foi recolhido, pois, até esta quinta-feira, a prioridade era "encontrar corpos".

"Agora, nós vamos dar uma atenção maior para o recolhimento dos destroços", disse Cardoso.

De acordo com o brigadeiro, o plano de buscas para esta sexta-feira vai depender do que a aeronave R-99, equipada com um radar, avistar durante a madrugada.

"As condições (de voo) não estão boas. Temos tempestades e formação de gelo. Mas vamos continuar com as buscas", disse.

Área

Em um comunicado divulgado na noite desta quinta-feira, o Comando da Aeronáutica afirmou que os aviões que participam das operações de buscas percorreram uma área de 185.349 km², equivalente ao Estado do Acre, durante o dia.

"Aeronaves continuaram avistando vestígios isolados nas áreas de buscas, tais como manchas de óleo e boias", diz o comunicado.

"Tudo o que foi localizado na superfície do oceano mereceu atenção por parte das aeronaves".

Três navios da Marinha estão também na área para resgatar eventuais destroços localizados, segundo o Comando da Aeronáutica. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.