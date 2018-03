PEC propõe expropriar terras onde houver caça ilegal

Segundo o deputado, no ano passado foram flagradas três caçadas ilegais no Pantanal, conforme vídeo enviado à Polícia Federal. As imagens mostram um grupo de caçadores, acompanhados por cães, atirando nos animais. O parlamentar afirma que os pacotes para os safáris são vendidos no exterior por US$ 30 mil a US$ 40 mil.

O deputado disse que, conforme informações do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), "o pacote é completo e inclui passagens aéreas, translado e hospedagem em hotel, ou nas próprias fazendas, além dos equipamentos necessários para acampar na mata e do armamento para abater os animais."

A proposta do deputado será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania quanto à admissibilidade. Se aprovada, será analisada por uma comissão especial a ser criada especificamente para esse fim. Depois, seguirá para o Plenário, onde precisará ser votada em dois turnos. As informações são da Agência Câmara.