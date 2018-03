PEC prevê mudanças na tributação do e-commerce O líder do PMDB no Senado, Renan Calheiros (AL), disse nesta terça-feira que o atual sistema de tributação do comércio eletrônico "não é justo". Pela regra de hoje, o ICMS da transação comercial fica inteiramente com o Estado de origem da mercadoria. Como relator de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), Renan propôs um rateio por meio da qual o Estado onde mora o comprador da mercadoria ficará com a maior fatia do ICMS.