PE ganha conselho sobre juventude Promover o controle das políticas públicas de juventude, ampliar e assegurar aos jovens os seus direitos. É esse o objetivo do recém-criado Conselho Estadual de Políticas Públicas de Juventude (CEPPJ). Aprovado pela Lei 13.607, de outubro de 2008, o órgão é composto por 28 conselheiros titulares e 28 suplentes, divididos meio a meio entre representantes do governo e da sociedade civil. As reuniões serão realizadas a cada três meses e a primeira ocorrerá em agosto. Na cerimônia de posse, o governador Eduardo Campos recomendou aos membros disciplina e disposição.