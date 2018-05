PE defende divisão de royalties entre todos os Estados O governador de Pernambuco, Eduardo Campos, defendeu uma distribuição equitativa dos royalties do petróleo da camada do pré-sal entre todos os Estados da Federação e não apenas entre aqueles onde se localizam as bacias em que será feita a exploração - São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Campos disse que aceita a posição do governo de manter em vigor o benefício para esses três Estados do Sudeste em relação aos contratos de exploração do passado, que estão em vigor. "Sobre esses, não há o que fazer", afirmou.