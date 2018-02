PDT vai levar suposta propaganda de Kassab ao TRE O PDT do Estado de São Paulo informou que vai entrar hoje com representação eleitoral contra o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, e seu partido, o Democratas (DEM), no Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Na avaliação dos pedetistas, houve "desvio de finalidade da propaganda partidária gratuita e propaganda eleitoral antecipada". De acordo com a direção do PDT paulista, a propaganda foi veiculada na semana de 21 a 26 de janeiro exaltando a figura pessoal do prefeito Kassab, o que é vetado pela lei partidária.