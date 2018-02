PDT tende a formalizar apoio a Dilma nesta terça-feira

A convenção desta terça foi marcada para as 10h em Brasília. O PDT espera que a presidente Dilma chegue por volta das 12h acompanhada de seu vice, Michel Temer (PMDB), do presidente do PT, Rui Falcão, e dos principais ministros, como o petista Aloizio Mercadante (Casa Civil). No evento, Lupi apresentará as propostas que o PDT quer incluir no programa de governo de Dilma. As principais, diz ele, são o ensino em tempo integral e a defesa de reivindicações dos trabalhadores. Também deve estar na convenção o ministro do Trabalho, Manoel Dias - que é filiado ao PDT.