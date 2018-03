PDT se prepara para escolher vice de Mercadante em SP

O deputado federal informou ainda que o Diretório Estadual do PDT se reunirá no início de abril para a escolha do nome do partido que pode compor com Mercadante uma dobradinha ao governo do Estado. Paulinho minimizou os boatos em torno do eventual lançamento do prefeito de Indaiatuba (PDT-SP), Reinaldo Nogueira, ao posto. "Ele afirmou que, apesar de sentir-se honrado com a lembrança de seu nome, não renunciará ao cargo de prefeito", ressaltou, na nota. A decisão do prefeito, que preferiu seguir no mandato, pegou de surpresa lideranças do partido, que já vinham negociando com o PT o seu nome para o posto.

Na semana passada, em almoço na casa de Mercadante, na capital paulista, lideranças do PT, PDT, PCdoB, PR, PRB e PPL colocaram um ponto final nas tratativas em torno do nome do deputado federal Ciro Gomes (PSB-CE) à disputa e definiram para a primeira quinzena de abril o lançamento oficial da candidatura do senador petista. No mesmo encontro, o PDT vetou o nome do presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, filiado ao PSB, como possível candidato a vice-governador pela coalizão.