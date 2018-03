PDT-RS pedirá punição a Collares por apoiar Tarso Genro A Executiva Estadual do PDT vai encaminhar à Comissão Nacional de Ética do partido um pedido de punição ao ex-governador Alceu Collares. A decisão foi tomada nesta segunda-feira durante reunião que examinou o comportamento político de Collares, que está apoiando abertamente Tarso Genro (PT) ao governo do Rio Grande do Sul, enquanto o PDT participa da chapa de José Fogaça (PMDB) com o candidato a vice-governador Pompeo de Mattos. As sanções podem ir de advertência à expulsão.