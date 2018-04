PDT reúne apoio maciço de líderes contra PSB Os deputados estaduais Roberto Góes (PDT) e Camilo Capiberibe (PSB) disputam hoje o voto de 219.241 eleitores macapaenses. Góes reuniu apoio maciço - do governador e dos três senadores do Amapá, da maioria dos deputados e do prefeito João Henrique (PT). Dos cinco candidatos derrotados, dois aderiram a ele. Filho do ex-senador João Alberto Capiberibe, o candidato do PSB não tem apoio de líderes locais, mas aparece como o mais competitivo.