PDT retoma busca por alternativas para eleição O comando político do PDT marcou para o início do ano legislativo, em 15 de fevereiro, a retomada da discussão interna e das conversas com outros partidos de oposição para decidir o que os pedetistas farão na sucessão presidencial de 2002. Rompido com o Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Anthony Garotinho (PSB), afastado de Ciro Gomes (PPS) e sem esperanças em relação à candidatura de Itamar Franco (PMDB), o partido inicia 2002 sem a menor perspectiva de candidatura, própria ou em aliança. A situação, reconhecem dirigentes partidários, é inédita para os pedetistas. "A discussão antecipada de candidatura só serve para encobrir problemas do País", disse o líder do partido na Câmara, Miro Teixeira, tentando minimizar a situação. "Na hora decisiva, o partido terá uma convenção que vai decidir." Uma sucessão de conflitos e fracassos levou o PDT ao atual isolamento. O partido perdeu em 2000 a filiação de Garotinho, que elegera governador, após meses de confronto. Em 2001, brigou com o PT por motivos políticos (disputa de espaço na esquerda e no Rio Grande do Sul) e pessoais (filiação, aos quadros petistas gaúchos, de José Vicente Brizola, filho do presidente nacional pedetista). Afastou-se ainda de Ciro, depois que o PPS aceitou a filiação do ex-governador gaúcho Antonio Britto. Não conseguiu convencer Itamar a ir para o PDT, e o governador mineiro não deverá conseguir sair candidato pelo PMDB. "Para nós, Garotinho é o nome da direita no Rio", afirmou Brizola, descartando uma especulação que começava a se espalhar, de que poderia se reaproximar do governador do Rio para uma aliança contra o PT. No comando pedetista, fala-se na possibilidade de ocorrer o inverso: Brizola até poderá se reaproximar do PT contra Garotinho, principalmente se o socialista desistir da Presidência e tentar a reeleição para o governo estadual. Um interlocutor do pedetista disse ter percebido que a mágoa de Brizola em relação a Lula perdeu força ultimamente, mas considera que falta um gesto do PT para reatar a conversa. Petistas Já Miro não esconde que sua proposta é apoiar o petista. "Se a oposição não se unir em torno de uma candidatura, vai perder a eleição", advertiu. "Pessoalmente, assim como outros companheiros, defendo que seja Lula. Por que? Porque tem 30% nas pesquisas de intenção de voto. Agora, quando se fala em candidatura única, fala-se em um programa, em quatro ou cinco propostas." O líder pedetista defendeu ainda que a aliança "passe pelos Estados", com chapas em comum para governos locais e, onde for possível, até para o Senado e a Câmara dos Deputados. "Precisamos fazer a bipolarização ainda no primeiro turno, quando são eleitos os parlamentares", declarou. Ele prometeu defender a candidatura de Lula na convenção do PDT. A não ser, ressalvou, que o próprio Brizola se lance candidato a presidente.