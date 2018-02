PDT reivindica Ministério do Trabalho, diz Lupi O ministro do Trabalho, Carlos Lupi, afirmou hoje que o seu partido PDT reivindica o comando da pasta no próximo governo, mas respeita a decisão a ser tomada pela presidente eleita, Dilma Rousseff. "Não preciso esperar o telefonema de Dilma, falo com ela toda hora. Ela é a presidente eleita e tem a liberdade para escolher a hora que quiser. Se receber o convite aceitarei com prazer", afirmou.