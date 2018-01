PDT registra candidatura de Cristovam Buarque à Presidência O PDT protocolou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o registro da candidatura do senador Cristovam Buarque à Presidência da República e do candidato a vice, senador Jefferson Peres. Buarque é pernambucano, casado, tem 62 anos, reside em Brasília e é filiado ao PDT desde setembro do ano passado. A estimativa de gastos com a campanha é de R$ 20 milhões. Os partidos políticos têm prazo até às 19 horas de hoje para registrar os candidatos à Presidência da República. Se não o fizerem, os próprios candidatos poderão requerer o registro até sexta-feira, dia 7 de julho.