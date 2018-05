PDT já avalia entregar cargos no governo se impeachment passar na Câmara

BRASÍLIA - O PDT, que decidiu nesta quarta-feira, 13, votar contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff, já ensaia entregar os cargos no governo caso a Câmara aprove o parecer favorável à cassação do mandato da petista. Segundo um importante interlocutor da sigla, o desembarque deve ocorrer antes de o Senado tomar sua decisão final sobre o caso. Na avaliação desse trabalhista, dificilmente o Senado irá alterar o resultado da votação na Câmara e o partido precisará evitar o desgaste de "morrer" junto com o governo.

A entrega dos cargos não significará, contudo, adesão ao impeachment na votação do Senado ou a um eventual governo de Michel Temer (PMDB). "Seremos completamente de oposição. Temos relacionamento excelente com o PMDB, mas o partido traiu sua história ao agir como principal articulador desse golpe", afirmou um dirigente do partido. "Agora, é claro que o Senado vai seguir o que a Câmara decidir sobre o impeachment e nós não vamos esperar o final do processo para entregar os cargos e só a partir daí tocarmos a vida", complementou.

O PDT controla o Ministério das Comunicações e os Correios. O ministro André Figueiredo é deputado federal pelo Ceará e já disse a interlocutores que não vê problemas em reassumir o mandato. Ao Estado, o ministro se limitou a dizer que ainda confia na vitória do governo na Câmara. "Lamento bastante que partidos que até a semana passada estavam com o governo desembarcarem. Espero que, não havendo o naufrágio, o governo possa buscar novos parceiros, mesmo debilitado, convocando até mesmo nomes da oposição."

Impeachment. Em caso de a Câmara autorizar o impeachment no domingo, o PDT tem dois momentos em que pode deixar o governo antes da decisão final pelo Senado. O primeiro é no processo de votação pela Comissão Especial sobre se aceita ou não instaurar o impeachment. O segundo, quando o assunto chegar ao plenário. Se o colegiado decidir pelo impeachment, Dilma Rousseff é afastada do cargo por 180 dias. Nesse período há uma nova votação que irá encerrar o assunto. Se rejeitado, ela pode voltar ao cargo. Em caso de aprovação do impeachment, é afastada em definitivo.