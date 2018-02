PDT indica Major Olímpio para vice de Mercadante

O deputado federal informou que se reuniu na manhã de hoje, em Brasília, com o presidente do PT paulista. No encontro, Paulinho anunciou o nome de Olímpio e rejeitou a proposta de Edinho de indicar para o posto o senador Eduardo Suplicy (PT-SP). "Demos um xeque-mate na questão", disse o parlamentar. "O PDT chegou à conclusão de que esse é o melhor nome para o posto."

Major Olímpio é deputado estadual por São Paulo desde 2006. O parlamentar é bacharel em ciências jurídicas e sociais, jornalista, professor de educação física, técnico em defesa pessoal, instrutor de tiro e autor de livros voltados para a questão de segurança pública. As informações constam no perfil do parlamentar na Assembleia Legislativa.

Articulação

Desde o início de maio, setores do PT articulam a formação de uma chapa puro-sangue para o governo paulista. O coordenador da campanha de Mercadante e prefeito de Osasco, Emídio de Souza, fez o convite a Suplicy. Eleito senador em 2006 com 8,9 milhões de votos, o petista teria cacife eleitoral para fortalecer o potencial de Mercadante nas urnas, de acordo com avaliação da direção do partido. Como moeda de troca, o PDT ficaria com as suplências das duas vagas ao Senado na coligação capitaneada pelo PT. A proposta, contudo, não foi bem recebida pelo PDT.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O partido boicotou no dia 17 a reunião semanal da frente de oposição ao PSDB no Estado, que tratou da formação da chapa puro-sangue petista. O primeiro nome cogitado pelo PDT para ocupar a vaga de vice havia sido o do prefeito de Indaiatuba, o ex-deputado federal Reinaldo Nogueira, que preferiu ficar no comando da cidade paulista. Os outros dois nomes indicados pelo partido, do ex-prefeito de São José do Rio Preto Manoel Antunes e da presidente da ala feminina da sigla, Eunice Cabral, foram vetados pelo PT.

"Levamos alguns nomes para o PT e todos eles foram rejeitados", afirmou Paulinho. "Esse é o nome que indicamos e não tem como negociar com (a imposição do nome) o Suplicy", afirmou. Procurado após a reunião, Edinho minimizou a indicação de Major Olímpio para a vaga de vice. "Não há motivo para que haja tensão nesse campo partidário. Desde o início, seria natural que o PDT escolhesse o vice. O Major Olímpio é um deputado muito respeitado entre nós e tem uma relação muito estreita com a nossa bancada na Assembleia Legislativa", afirmou.

O presidente estadual do PT reforçou ainda que o senador Suplicy foi "apenas sondado" para o posto de vice. "O Suplicy nunca pensou em ser vice, e o PT nunca tomou como decisão que o PT seria o vice. Em todo momento eu disse que o vice sairia da boca do PDT e seria uma indicação do PDT." Edinho, contudo, ponderou a escolha do aliado. "Ainda vamos sentar e dialogar sobre o nome." De acordo com ele, ainda que não seja vice na chapa, o senador Suplicy "vai colaborar com a campanha do PT onde estiver".