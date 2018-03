PDT formaliza apoio à pré-candidatura de Dilma nesta quinta

A Executiva do PDT anuncia nesta quinta-feira, 28, às 13h, o apoio formal à pré-candidatura da ministra Dilma Rousseff (PT) à Presidência da República. A cúpula do partido deve almoçar com Dilma em sua residência, em Brasília, para formalizar o compromisso pré-eleitoral. Participam do encontro o ministro do Trabalho e presidente licenciado do PDT, Carlos Lupi, o presidente da legenda, deputado Vieira da Cunha (RS), e os líderes das bancadas na Câmara, Dagoberto Nogueira, e no Senado, Osmar Dias (PR).

O acordo foi deliberado durante a reunião da Executiva Nacional na terça-feira passada, 19, durante almoço de lideranças pedetistas com a ministra em Brasília. A mesma aliança, contudo, pode não ser replicada em São Paulo, a depender da conjuntura. No palanque com PT ou PSDB, a moeda de troca dos trabalhistas é a posição de vice-governador. "Queremos indicar o vice na chapa", afirmou o deputado.

Na reunião com Dilma, o PDT quer discutir o apoio do PT às candidaturas pedetistas nos Estados, principalmente aquelas que enfrentam problemas de duplo palanque, como no Maranhão. Ali, a legenda pretende lançar o ex-governador Jackson Lago contra a candidatura de Roseana Sarney (PMDB). O mandato de Lago foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder político nas eleições de 2006. Roseana assumiu em seu lugar e deve concorrer à reeleição.

A disputa no Paraná também estará em pauta. O PDT tem um forte candidato no Estado, o senador Osmar Dias, que estava empatado em primeiro lugar junto com o prefeito de Curitiba, Beto Richa, na pesquisa Datafolha de dezembro. Historicamente, o PDT paranaense nunca formou aliança com o PT e Osmar pode até renunciar à candidatura em favor do irmão, o senador Álvaro Dias, que disputa com Richa a indicação do PSDB para concorrer ao governo paranaense.

O PDT de São Paulo espera a definição da candidatura do deputado federal Ciro Gomes (PSB-CE), à Presidência ou ao governo paulista, para decidir se integrará o bloco de oposição ao PSDB em São Paulo. "Ainda não definimos nada. Estamos à espera do Ciro", afirmou o deputado federal Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, presidente estadual da legenda.

O PDT está pronto a apoiar a candidatura do deputado cearense ao governo paulista. Sem ele, contudo, a história pode ser diferente, embora Paulinho diga que o partido não tem restrições a quaisquer nomes do PT. "Temos boa relação com o (Geraldo) Alckmin", disse - o ex-governador e atual secretário de Planejamento do governo José Serra (PSDB) lidera as pesquisas de intenção de voto em São Paulo, embora ainda não se saiba se ele será o escolhido pelos tucanos para a disputa estadual.

Com informações de Ana Conceição, da Agência Estado