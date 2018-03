PDT foi responsável por aviões no Maranhão, diz Lupi

Por meio de comunicado no site do Ministério do Trabalho e Emprego, o ministro Carlos Lupi informou que, nos dias 11, 12 e 13 de dezembro de 2009, esteve no Estado do Maranhão para agendas oficiais e partidárias e que o "deslocamento de Brasília para São Luiz (MA) aconteceu em voo regular da companhia aérea TAM". O comunicado diz que aeronaves utilizadas pelo ministro nas viagens a municípios maranhenses foram de responsabilidade do diretório regional do PDT no Estado.

"Os deslocamentos realizados dentro do Estado do Maranhão para agendas, parte em veículos de filiados, e parte em aviões de pequeno porte, tipo Sêneca, foram de responsabilidade do Diretório Regional do PDT do Maranhão, do ex-governador Jackson Lago, e do deputado Federal Weverton Rocha. A medida foi tomada para evitar que dinheiro público fosse utilizado nesta agenda", afirmou o comunicado.

O comunicado é uma resposta à revista Veja desta semana, que publicou reportagem afirmando que Lupi "cumpriu uma agenda oficial, usando um avião privado, pago por um dono de ONG que tem negócios com o Ministério" e "pior, um dono de ONG acusado de fraudar o próprio ministério".

