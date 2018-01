PDT fecha apoio a Luiz Henrique no Senado e Chinaglia na Câmara

Brasília - Após reunião na tarde desta sexta-feira, 30, com a Executiva e os parlamentares, o PDT anunciou que vai apoiar as candidaturas de Luiz Henrique da Silveira (PMDB-SC) à presidência do Senado e do petista Arlindo Chinaglia (SP) ao comando da Câmara dos Deputados.

Segundo o presidente da sigla, Carlos Lupi, os seis senadores e a Executiva concluíram que o partido não deveria apoiar o atual presidente Renan Calheiros (PMDB-AL). "Houve um sentimento de que está na hora de fazer mudanças", relatou o dirigente.

Na Câmara, Lupi disse que poucos parlamentares defenderam a adesão à candidatura de Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e a maioria concordou em apoiar o petista, com quem a bancada afirmou ter boa relação. "É apoio fechado. Todos terão o compromisso de votar (em Chinaglia)", disse. O partido ainda discute nesta tarde se integrará formalmente o bloco liderado pelo PT, PROS, PCdoB e PSD para composição dos cargos da Mesa Diretora. No encontro, ficou decidido que o deputado André Figueiredo (CE), será reconduzido à liderança da bancada. *