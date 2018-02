PDT entregará cargos na Prefeitura de São Paulo

A direção do Partido Democrático Trabalhista (PDT) afirmou nesta segunda-feira, 25, após reunião das executivas municipal e estadual, que dentro de 15 dias entregará os cargos que a legenda tem na Prefeitura de São Paulo. Com a decisão, o PDT deixa de comandar a Secretaria do Trabalho e a Subprefeitura do Itaim. Esses cargos eram ocupados, respectivamente, por Geraldo Antônio Vinhole e Diógenes Sandim Martins. De acordo com a assessoria do PDT, a medida cumpre decisão da direção nacional que determinou, na semana passada, que os membros do partido deixem os cargos nas prefeituras onde o PDT possui pré-candidatos às eleições municipais deste ano. Em São Paulo, por exemplo, o deputado federal e presidente da Força Sindical, Paulo Pereira da Silva, o Paulinho, é pré-candidato à Prefeitura pela legenda. A assessoria do partido informou, ainda, que durante a reunião realizada hoje na sede municipal da legenda, na Capital, os dirigentes decidiram marcar uma reunião com o prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab (DEM), para discutir a transição e a entrega dos cargos.