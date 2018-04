PDT e PSDC têm cotas do fundo partidário suspensas O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) suspendeu ontem a transferência das cotas do fundo partidário de fevereiro a dezembro deste ano aos diretórios regionais do Partido Democrático Trabalhista (PDT) e do Partido Social Democrata Cristão (PSDC). De acordo com a decisão da corte, as legendas cometeram irregularidades na prestação de contas anuais à Justiça Eleitoral. Segundo o TRE-SP, o PDT não comprovou contribuições recebidas em 2004, no valor de R$ 14 mil, e também despesas com pessoal. Já o PSDC teve as contas referentes a 2003 rejeitadas porque doações no valor de R$ 88 mil divergem das declaradas pelas empresas doadoras. Além disso, 45% dos gastos com pessoal, cerca de R$ 12 mil, ficaram sem comprovação. Procurado pela reportagem, o presidente municipal do PDT, vereador Cláudio Prado, disse que a legenda entrará com recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para tentar reverter a decisão. As lideranças do PSDC não foram encontradas.