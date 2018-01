PDT é aliado do governo e não subordinado, diz Queiroz O líder do PDT da Câmara, Giovanni Queiroz (PA), reagiu com amabilidade ao fato de seu partido ter sido excluído da reunião dos aliados com a presidente Dilma Rousseff, hoje. Por não ter defendido o valor do salário mínimo fixado pelo governo, o PDT se tornou o único partido da base a não ser convidado para o encontro. Dos 26 deputados pedetistas que participaram da votação do projeto do mínimo, nove deram seus votos ao valor de R$ 560, 16 seguiram a orientação do Palácio do Planalto e um se absteve.