PDT deve reconduzir Lupi à presidência do partido O PDT vai realizar sua convenção no próximo dia 25 para reconduzir o ministro do Trabalho, Carlos Lupi, à presidência do partido. Segundo o presidente em exercício, Manoel Dias, está sendo construída uma chapa única para a eleição, mas ainda não foi definido quem ficará com a primeira vice-presidência e assumirá a função de Lupi, se ele renovar sua licença.