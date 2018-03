PDT declara apoio à candidatura de Viana para o Senado

T declarou oficialmente na tarde desta qua apoio à candidatura de Tião Viana (PT-AC) à presidência do Senado. Dentro de instantes, o partido também deve anunciar a adesão à candidatura do deputado Michel Temer (PMDB-SP) à Presidência da Câmara. Viana está reunido neste momento com a Executiva Nacional do PDT e Temer acabou de chegar para se juntar ao grupo. O governador do Maranhão, Jackson Lago (PDT), afirmou que um eventual apoio do partido a José Sarney para a presidência do Senado seria um "retrocesso". "(Apoiar Tião Viana) É uma decisão coerente com os compromissos sociais do partido", afirmou Lago. Em seguida, ele classificou Sarney como o "presidente do partido da ditadura". A decisão do PDT, entretanto, ainda pode ser reavaliada, segundo o deputado Paulo Pereira da Silva (SP). "Se o PMDB insistir em ter a Presidência das duas casas, nós podemos reavaliar (o apoio a Temer)", garantiu.